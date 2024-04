Comparte

Gala Caldirola participará este sábado en ‘La Divina Comida’ de CHV, en donde también se encontrará Charola Pizarro, Tania Zeng y Claudio Palma.

Bajo este contexto, la modelo española repasará el quiebre que vivió con su expareja, el futbolista Mauricio Isla.

De esta forma, se refirió a los múltiples rumores que surgieron tras el fin de su relación con el ‘Huaso’, los cuales no eran ciertos.

“No podían entender que un quiebre podía haber sido en armonía” – Gala Caldirola

“Me involucraron como en ocho relaciones que no eran ciertas“, partió señalando en el programa.

Luego continuó: “La prensa y la farándula generó mucho más sufrimiento del que en realidad existía, porque nosotros cuando nos separamos fue todo como en mucha armonía, pero después empezaron a buscar. No podían entender que un quiebre podía haber sido en armonía”.

Finalmente, la actual participante del reality ‘¿Ganar o Servir?’ expresó: “Llega un punto en el que obviamente, una se siente mal porque te denigran, te atacan, te juzgan, y ni siquiera saben por lo que uno está pasando (…) Yo creo que en los últimos seis meses he llorado más que en toda mi vida”.

Caldirola en el próximo reality de Canal 13

Sigue la cuenta regresiva para ver en pantalla el nuevo reality de Canal 13 “¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado”, el cual se tomará el prime de la mencionada casa televisiva desde abril.

El espacio tendrá a sus competidores viviendo como hace aproximadamente 200 años, enfrentándose a competencias extremas de cuyo resultado dependerá si toman un rol de señores con grandes beneficios o de ser aquellos que deban atender al resto dentro de una casona.

Lo bueno es que esta vez sé a lo que voy, no es algo nuevo. Y tengo la sensación de que voy a hacer muchos amigos, que me voy a llevar bien con todo el mundo”, asegura, y añade que aceptó ingresar porque “tengo ganas de volver a reconectar con la gente que me dio la oportunidad de quedarme en Chile, que me vuelvan a conocer, a esta nueva Gala. Quiero que tengan una actualización de mí”, expresó hace un tiempo en ‘Tal Cual’ de Canal 13.