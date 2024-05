Comparte

La comunicadora Pamela Díaz no se guardó nada a la hora de opinar sobre el nuevo reality de Canal 13, “¿Ganar o Servir?“.

Recordemos que la ‘Fiera’ formó parte de la anterior producción de la exseñal católica, ‘Tierra Brava’, en el cual participó por bastante tiempo.

No obstante, todo apunta a que este nuevo encierro no le gustó para nada, ya que lo destrozó con sus comentarios.

“Encuentro que es un reality que está un poco negro, muy oscuro“, partió señalando Díaz, en conversación con el portal Página 7.

Luego hizo una comparativa: “Creo que no es lo mismo que ‘Tierra Brava’, sorry que lo diga. Le falta humor“.

“Creo que el casting no es el mejor. Si buscas personajes que son oportunidades, tampoco lo han hecho bien. Lo único que funciona son las peleas y ni siquiera han sido entretenidas“, añadió luego.

“Está más arreglado que mi cuerpo” – Pamela Díaz

A pesar de sus negativos comentarios, de igual forma planteó que ingresaría en caso de que se lo propusieran.

“No sé. Está más arreglado que mi cuerpo esta cuestión. Pero está bien, está entretenido, pero seguramente me van a necesitar, así que ahí está la Fiera“, relató.

En esta línea, afirmó que su rol al interior no sería de sirvienta: “No les sirvo ni a mis hijos y le voy a servir a alguien… Todos me van a servir a mí“.

Finalmente, expresó: “En general, yo me llevo bien con todos. Entonces, como que hoy día entrar en un reality me sale muy fácil. Por eso mi sueño es irme al extranjero, que nadie me conozca, que me cueste de verdad“.