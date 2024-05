Comparte

Sonriente y vistiendo de negro, Daniela Aránguiz arribó este lunes al Centro de Justicia para enfrentar la querella por injurias y calumnias presentada en su contra por la parlamentaria Maite Orsini.

La exchica Mekano aseguró que se trata de “un ataque de celos” de la diputada, quien actualmente mantiene una relación con el exmarido de Aránguiz, Jorge Valdivia.

Antes de ingresar a la audiencia, Aránguiz se mostró confiada en sus abogados y descartó ofrecer disculpas a Orsini cuando los medios la consultaron.

“No debería pedir disculpas. Yo no he injuriado a nadie“, afirmó sin titubeos.

Las duras palabras de Daniela Aránguiz

La exchica reality apuntó directamente a los supuestos celos de la parlamentaria como el móvil de la querella.

“Yo pienso que este es un ataque de celos de la diputada Maite Orsini porque ella puede pensar que Jorge (Valdivia) tiene sentimientos hacia mí todavía“, aseveró.

Aránguiz incluso aseguró que su exmarido, actualmente pareja de Orsini, “me ve todas las historias (de Instagram), varias historias, tengo pantallazos, me bloquea y me desbloquea“.

Estas declaraciones fueron acompañadas de risas, restando seriedad al conflicto legal que enfrenta.

En esa misma línea, la exchica Mekano minimizó la querella de la diputada, calificándola como “un lío de faldas” y cuestionando que Orsini dedique su tiempo a “estas cosas” en lugar de enfocarse en “cosas tan importantes” que podría realizar como parlamentaria.

Aránguiz dejó en claro que no se quedará en silencio ante lo que considera un ataque. “Nunca me voy a quedar callada porque no le tengo miedo a nadie“, sentenció, agregando en tono burlesco que Orsini era “la vístima“, haciendo referencia al popular meme.