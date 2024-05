Comparte

Como era de esperarse, al interior del reality “¿Ganar o servir?”, ya ha habido varios conflictos entre las jugadoras y la mayoría han sido protagonizados por Oriana Marzoli y el grupo de Blue Mary.

Esto, porque las competidoras están en diferentes equipos y al momento de cambiar de roles, ya sea “señoras” o “sirvientes”, han generado varios roces.

En ese sentido, Blue Mary en conversación con La Cuarta fue bastante sincera y entregó su opinión “sin filtro” sobre la actitud de Oriana.

“No tolero a Oriana. Me parece una persona muy insoportable. O sea, a mí de verdad que me genera rechazo, porque no me gusta la gente despectiva y que trata mal a otras personas”, comenzó diciendo.

Asimismo, sostuvo que la chica reality acostumbra tratar mal a todos sus pares y que se jacta de haber participado en muchos espacios de telerrealidad.

Aires de superioridad

En la misma línea, agregó “sus aires de superioridad de mirar en menos a los demás es, de verdad, terrible, y también siento que es como una persona superficial que se basa como en que ‘no tienes clase’ o ‘yo tengo clase y tú no’… trata de ordinaria a todo el mundo, tiene formas despectivas de tratar, como de inútiles, y cosas que no van conmigo y me desagradan”.

En tanto, comentó que la española- venezolana sería muy “hueca” y que acostumbra a hablar de marcas “hay cosas que para mí son de una persona muy hueca… para mí una persona se define por sus valores y no por lo que estudió, ni si hizo 5 o 10 realities. Eso para mí no te define”.

Por último, se mostró preocupado por el trato que tiene con los demás y en el cómo les podría afectar a ellos.

“A mí me molesta ver su trato hacia mí y hacia las otras personas. Igual yo soy cuero de chancho, entonces como que me trate mal a mí no me afecta, pero yo me pongo en el lugar y digo ¡guau! Si le hubiera tocado una hue… más débil, podría hacer lo que quisiera con ella, con su actitud. Entonces, en general, no me gusta”, concluyó Blue Mary.