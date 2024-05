Comparte

Rocío Toscano no se guardó nada y arremetió sin filtro contra Camila Andrade, la nueva pareja de Francisco Kaminski, tras confirmarse que esta última estaría negociando su participación en el programa “Podemos Hablar”.

La actriz de “Verdades Ocultas” no dudó en expresar su molestia a través de un comentario en una publicación de Prensa Chilena que informaba sobre la posible visita de Andrade al espacio conducido por Julio César Rodríguez.

“¡Heavy lo cara de raja! A costa de una familia“, afirmó tajantemente Rocío Toscano, etiquetando a Camila Andrade en su comentario para asegurarse de que viera su mensaje.

La actriz dejó en evidencia su descontento con la posibilidad de que Andrade aproveche la polémica separación de Francisco Kaminski y Carla Jara para obtener beneficios mediáticos.

No obstante, Toscano no fue la única en reaccionar ante la noticia. La misma publicación recibió un ácido comentario de parte del actor Damián Bodenhöfer, quien dejó una reflexión que no pasó desapercibida. “Finalmente… ¡Buen negocio para los tres!“, aseveró el intérprete.

Carla Jara comentó la publicación y disparó contra Damián Bodenhöfer

Ante estas críticas, Carla Jara, quien atraviesa un difícil momento tras su quiebre matrimonial, salió en su defensa y respondió sin filtro a Bodenhöfer

“Que feo lo que dices Damián, jamás hubiese querido separarme para ir a un programa“, expresó Jara, calificando su reflexión como “estúpida”.

A pesar de que en un principio se aseguró que no les interesaba la versión de Camila Andrade en este escándalo, en los últimos días han surgido rumores sobre su posible participación en “Podemos Hablar”.

Según el medio El Filtrador, la entrevista de Andrade podría darse en el capítulo del próximo domingo 12 de mayo.

Aquí puedes ver el mensaje de Rocío Toscano a Camila Andrade