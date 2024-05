Comparte

El Día de la Madre de este domingo estuvo marcado por una intensa carga emocional para la actriz Mane Swett, quien atraviesa un complejo momento personal luego de no lograr recuperar la custodia de su hijo de 11 años, quien permanece en Estados Unidos bajo la tutela de su padre, John Bowe.

A pesar de este duro revés, la artista recibió cientos de mensajes de apoyo y ánimo de parte de sus seguidores y seguidoras en las redes sociales.

A mediados de la semana pasada, la Corte de Nueva York determinó que el menor debía continuar bajo la custodia de su progenitor en territorio estadounidense, golpeando duramente las aspiraciones de Mane Swett de recuperar a su hijo.

En medio de esta situación, su fansclub le dedicó un conmovedor mensaje en esta especial fecha.

“Hoy, en tu día, queremos honrar tu increíble fuerza y sacrificio. Has dejado todo, has luchado incansablemente por tu hijo, y cada sacrificio que has hecho no ha pasado desapercibido. Eres nuestra fuente de inspiración”, le escribieron para apañarla en su difícil momento personal.

“Siempre estaremos aquí para apoyarte y acompañarte. Eres un ejemplo de fortaleza y amor, y te mereces todo el reconocimiento y la felicidad del mundo. Juntas, superaremos cualquier desafío que se presente”, complementaron.

La reflexión de Mane Swett en este especial día

Ante este gesto, Mane Swett no pudo ocultar su gratitud. “Gracias, gracias. Profundamente gracias. Abrazo este cariño y su apoyo. Es hermoso. Este día duele, pero es hermoso“, escribió en la publicación, dejando en evidencia la mezcla de emociones que experimentaba en esta fecha tan especial.

Más tarde, la intérprete compartió su propia reflexión en sus redes sociales. “Cuando le ha permitido nacer a un niño. Cuando un ser humano sale de tu cuerpo, todo cambia. Puedes caer más abajo de la tierra, pero siempre puedes levantarte. No importa lo duro que sea, te levantas y sigues“, relató, demostrando su fortaleza y determinación pese a las adversidades.

Finalmente, Mane Swett aprovechó para agradecer nuevamente a sus fans por el apoyo incondicional que le han brindado en los últimos días.

“Los leo siempre y perdón que no siempre los puedo contestar. Tengo que hacer todo con mucho cuidado. Abrazos grandes y fuertes como esos que quisiera que nos diéramos por fin“, cerró la actriz, dejando en claro su anhelo de poder reencontrarse con su hijo en un futuro cercano.