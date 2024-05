Comparte

En los últimos meses, han retornado con bastante éxito los realities a la pantalla nacional, siendo ‘¿Ganar o Servir?‘ de Canal 13 uno de los últimos. Y el músico Polimá Westcoast estaría interesado en este.

Entre estos aspirantes se encuentra el cantante nacional, quien ha manifestado su interés por participar en el reality de la exseñal católica.

Durante una conversación con el periodista y tiktoker Max Araya, en la sección de YouTube ‘En Aprietos’, Polimá reveló su curiosidad por este tipo de programas.

“Me gustaría entrar a uno que tenga unas pruebas, algo exótico, así como Hombre al agua, o como el de ahora de Canal 13“, declaró el artista, añadiendo con seguridad: “ganaría“.

Sin embargo, el cantante también expresó sus reservas respecto a la participación en un reality debido a su personalidad, que podría ser un obstáculo.

“No tengo mucha paciencia, así que capaz que me agarre a combos y me echen… No los soportaría“, confesó entre risas. Esta autoconsciencia de su carácter impulsivo lo hace dudar sobre la viabilidad de su participación en tales formatos.

El presente de Polimá Westcoast

Por ahora, Polimá ha decidido no involucrarse en esta experiencia debido a su enfoque en la música y su vida personal.

Su carrera está en un momento de ascenso, impulsada por el éxito internacional de su canción “Ultra Solo” junto a Pailita.

Este tema no solo se hizo viral en TikTok, sino que también alcanzó los rankings mundiales, consolidando a ambos artistas en la escena urbana global.

La versión remix de “Ultra Solo”, que cuenta con la colaboración de reconocidos cantantes como Feid, Paloma Mami y De La Ghetto, fue presentada en vivo por primera vez en la edición 2024 de Lollapalooza Chile, un evento que destacó la importancia de la música urbana en el escenario internacional.