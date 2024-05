Comparte

El modelo argentino Luis Mateucci ha decidido sincerarse sobre los motivos que llevaron al quiebre de su relación con la exchica reality Daniela Aránguiz.

Fue durante una conversación en el reality show “Ganar o Servir” de Canal 13, donde Mateucci fue emplazado por su compañera Daniela Colett a revelar detalles sobre su situación sentimental.

En un adelanto del capítulo que se emitirá este domingo, se puede ver cómo Colett elige a Mateucci como “el más fogoso” de la casona, lo que dio pie a una franca conversación sobre su incipiente romance.

Ante la insistencia de Colett, quien le recordó que él había dicho que terminó su relación, Luis Mateucci decidió aclarar la situación.

La aclaración de Luis Mateucci sobre Daniela Aránguiz

“Es verdad que estoy con el freno de manos puesto, tengo una relación que dejé en stand-by (afuera)”, reconoció el argentino, refiriéndose a su vínculo con Daniela Aránguiz.

Mateucci explicó que la razón por la que decidió poner su romance en pausa no se debió a una pelea o a estar mal como pareja.

“Yo no me peleé por cuernos o porque estábamos mal. Me peleé por entrar a un reality“, le confesó a Daniela Colett.

Ante esta revelación, Colett reparó en un detalle crucial: “Entonces no terminaste, lo dejaste en stand-by para cuando regreses“.

Con estas palabras, Luis Mateucci dejó en claro que su ruptura con Daniela Aránguiz no fue definitiva, sino más bien una pausa temporal debido a su participación en el reality show de Canal 13.

Todo apunta a que tomaron esta decisión para evitar complicaciones o distracciones durante su estadía en el programa.

Ahora, solo el tiempo dirá si esta pausa temporal se mantendrá o si la relación entre Luis Mateucci y Daniela Aránguiz tomará un rumbo definitivo después de que el argentino salga del reality show.