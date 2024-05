Comparte

Perla Ilich anunció una posible incursión en la política. La influencer participó de un live con la senadora Ximena Rincón (Demócratas) en donde dejó entrever un interés por presentarse como carta a alcaldesa en Macul o Maipú.

“Alguno de usteds me han dicho ‘¡Perla alcaldesa! ¡Perla presidenta!’ y todas esas cuestiones”, comenzó señalando.

Tras ello comentó que se reunió con la parlamentaria “porque hace mucho tiempo les dije que siempre he tenido la intención de que muchos de los gitanos tengan alguna vocera, no nos sentimos parte”, explicó famosa, agregando que tiene un sentimiento compartido por “la gente chilena”.

Perla anuncia posible candidatura a alcaldesa

“Si Dios quiere, quiero alzar la voz por todas esas prsonas de la comuna de Maipú que necesitan a alguien que venga desde bajao, que sepa lo que es tener y no tener y sepa lo que es sacar la voz por la gente que no lo está haciendo bien”, enfatizó.

Eso sí, no descartó que también podría ser una carta en Macul. “Pero en la comuna de Maipú me han dado mucho cariño. He ido pocas veces, pero he ido“, advirtió Perla.

“Hay cosas que se pueden cambiar y mirar a la gente que realmente necesita coas y que no lo ha recibido. Desde el partido Demócratas creo que se pueden cambiar” las cosas, aseguró Ilich.

Una posible candidatura sería “por la gente humilde, por la gente de verdad, próximamente estaré en la plaza de Maipú y quizás pueda tirarme para el lado de alcaldesa y hacer un cambio”.

Por su parte, la senadora Rincón no le cerró la puerta a una posible candidatura de la influencer. “Vamos a seguir conversando”, sostuvo.