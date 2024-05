Comparte

En una reveladora conversación en el programa “Podemos Hablar”, la reconocida actriz Catalina Pulido compartió las razones detrás de la drástica decisión de enviar a su hijo menor a establecerse en Canadá, alejándolo de la compleja realidad que, a su juicio, se vive actualmente en Chile.

Durante su charla con Julio César Rodríguez, Pulido no ocultó su descontento con la situación del país.

De esta forma, explicó que ella misma motivó a su hijo a buscar nuevas experiencias debido a las situaciones traumáticas que vivió en suelo chileno.

De acuerdo con los antecedentes recopilados, el joven habría sido víctima de múltiples episodios delictivos desde su adolescencia, incluyendo asaltos a mano armada, lo que generó un profundo temor en su madre.

Catalina Pulido y su reflexión sobre la situación en Chile

“Lo saqué urgentemente de este país porque no me gusta para él, me siento insegura“, expresó Pulido con preocupación.

La actriz relató que su hijo “lleva un mes y ya está trabajando, está en la construcción y gana lo mismo que acá en un día“, destacando las oportunidades que ha encontrado en su nueva vida en Canadá.

Pulido no ocultó su miedo por la inseguridad reinante en Chile, compartiendo detalles impactantes: “Lo asaltaron cinco veces con pistola en la cabeza, desde los 15 años en adelante. Está vivo porque Dios es grande“.

“Al lado de la casa del Presidente te asaltan, entregas el celular y además te matan. Este es un país invivible“, concluyó la actriz con evidente angustia.