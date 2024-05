Comparte

Recientemente, China Suárez revolucionó las redes sociales tras postear una llamativa fotografía con quien sería su nueva conquista.

Se trata de nada menos que Marcos Ginocchio, el ganador de Gran Hermano Argentina 2023 y que ahora está dedicado al modelaje, quien además sería 8 años menor que ella, puesto que tiene 23.

En la postal que subió a sus historias, se le veía a él recostado en una cama, sin embargo, a los pocos minutos borró el posteo.

Posteriormente, subió una aclaración y recalcó que ellos solo serían amigos “¿cómo les va a costar tanto entender que un hombre y una mujer sean amigos? Es imposible conocer al Primo y no quererlo. Me gusta que esté en mi entorno cercano porque es bueno de corazón y me hace feliz rodearme de gente así”.

Cabe mencionar que, en más de una ocasión, se le ha visto a los tortolitos en el mismo lugar, pero niegan tener un vínculo amoroso.