En medio de la nueva polémica desatada entre Coté López y su quiebre con el exfutbolista Luis Jiménez, salió a flote un polémico audio de la modelo.

Todo surge luego de que la empresaria rompiera el silencio y compartiera un duro descargo tras las acusaciones del hijo mayor de Luis Jiménez, Diego Jiménez.

“Jamás en mi vida le negué a Luis ver a Diego o que Diego viera a sus hermanas. Solo lo eliminé de mi vida y tengo todo el derecho, por la gravedad no subiré lo ocurrido”, declaró la empresaria en sus redes sociales.

En ese sentido, la expareja de Diego Jímenez, Javiera Vidal, reveló en Instagram que tenía en su poder un audio en el cual Coté López “sale contando que filtraría información del papá de sus hijos, con tal de que el verdadero motivo de su separación quedara impune”.

“Los audios fueron escuchados por L (Luis), ya que claramente Diego no iba a ocultar esa información a alguien que necesitaba escucharla”, explicó.

“Después de eso nuestra queen enloqueció, nos basureó y desde ese momento ella nos quiso lo más lejos posible de su amado”, agregó en su publicación.

En ese contexto que tras el descargo de la modelo, Javiera Vidal finalmente filtró el mencionado audio, en el cual López habla de su quiebre con el exjugador.

“Te juro por Dios hue… antes de juntarme con el hue…. , antes de cualquier hue.., ‚dije ‘sabí qué, voy a filtrar la hue… que me hizo Luis’, como la amiga que llamó a Infama, que Luis no era correcto. Me voy a poner el parche antes de la herida por si acaso, en caso de cualquier hue…, para que así se entienda el porqué si hago algo”, se escuchaba en el audio que rápidamente fue borrado del perfil.

Sin embargo, internautas lograron hacerse con una grabación de la publicación original, la cual fue nuevamente subida a las redes.

Escucha el audio de Coté López a continuación