Anita Alvarado fue sobreseída en la causa maltrato de obra a funcionario policial y falta de obediencia a autoridad pública, luego que en septiembre pasado fuese arrestada por agredir a un oficial de la Policía de Investigaciones (PDI) en el aeropuerto.

Todo comenzó luego que la ex geisha se encontraba acompañando a una persona que se disponía a tomar un vuelo internacional. En este contexto, Alvarado habría traspasado el límite del control migratorio.

Según relató la influencer en la ocasión, “lo que pasó es que estábamos pasando la tarde ahí. Yo venía de Viña del Mar, y la verdad es que estábamos en el restaurante que está ahí afuera. Se nos pasó la hora porque nos metimos en una conversación profunda”, contó.

“Y nos dimos cuenta (…) ‘ya estamos en la hora’ (dijimos), ‘corramos’. Me pasé de la línea, y ahí altiro empieza el tironeo. ‘No poh, espérate, háblame bien’. Entonces, a mí también se me salen las chuchadas. ¿Para qué?… ‘Put…, no seas tan agresivo poh, mier…’. Es verdad que yo le contesté mal”, reconoció en conversación con Sígueme de TV+.

Por otra parte, desde la PDI aclararon que el funcionario afectado le pidió a Anita que saliera del lugar, lo cual generó el incidente. Según constató el subprefecto Juan Calatayud, “es en ese momento que esta mujer le propina un golpe de puño en el rostro al oficial de la policía”.

Tras el altercado, se constataron lesiones y dio cuenta que Alvarado estaba bajo los efectos del alcohol.

El caso fue analizado esta jornada en el Primer Juzgado de Garantía de Santiago, en donde se entregaron más detalles del dictamen en donde Anita Alvarado fue sobreseída.

En ese sentido, la influencer admitió su responsabilidad y se le impuso una multa de un tercio de UTM, castigo que dio por cumplido luego que la empresaria pasara una noche detenida. Además, la ex geisha llegó a un acuerdo que consiste en dar sus disculpas públicas por la agresión.

Por ello, tanto la Fiscalía como la defensa renunciaron a los cargos, dándose por ejecutada la sentencia. Por ello, se decretó el sobreseimiento definitivo en la causa.