Mariela Sotomayor y Camila Recabarren tuvieron una emotiva reconciliación en el reality ‘¿Ganar o Servir?‘. La periodista y la exmiss Chile vienen protagonizando tensos momentos desde los inicios del espacio de telerrealidad. Sin embargo, pese a las hostilidades lanzadas por lado y lado, finalmente pudieron hacer las paces.

La relación entre ambas siempre fue difícil en el encierro. De hecho, solo llevaban una horas de grabación cuando la reportera recriminó a la modelo: “¿Qué crees tú, hue…? ¿Que, porque lloré un día me vas a hacer llorar todos los días? (..) ¡¿Ustedes creen que yo no conozco el tono de las mosquitas muertas que me han querido hacer sentir mal en la vida?! ¡Están muy equivocadas!”. Anteriormente, Recabarren le comentó que: “Tengo tanta gente que me quiere y no ando sola como hue… por la vida tirando mi resentimiento a todo el mundo, como tú”.

Mariela Sotomayor y Camila Recabarren hicieron las paces

Sin embargo, la enemistad pareciera haber llegado a su fin. Esto, porque tras la fiesta, la periodista dijo que “Yo no tengo nada contra ti” a la modelo. Una verdadera declaración de paz en medio del reality.

La escena se inició con ambas bebiendo unas copas, momento en el que Mariela Sotomayor y Camila Recabarren se alejaron del resto para conversar. “Si necesitas algo, lo que sea, yo estoy aquí, de corazón”, indicó la reportera. “Me dolió porque mi intención contigo ha sido siempre buena”, agregó.

Luego se abrazaron a solas en las afueras de la casona.

“No me quiero llevar mal contigo. No quiero, si no te tengo mala”, insistió Sotomayor.

A estas declaraciones, la modelo respondió: “Ya, pero quiero que sepas que eres hermosa por fuera, por dentro igual”.

“Gracias, tú igual”, contestó la comunicadora, quien le agregó: “tú tienes un aura más bonita de la que muestras, saca tu mejor versión, porque eres mucho más que eso”.

“Es que no me importa cómo me van”, respondió la exmiss Chile.

De esta manera, Mariela Sotomayor y Camila Recabarren lograron hacer las paces, luego de mantener una tensa relación durante el reality.