Cristina Tocco entregó su impactante testimonio tras dar a conocer que fue víctima de violencia intrafamiliar.

La actriz argentina radicada en Chile participó en Podemos Hablar junto al cantante José Alfredo Fuentes, la diputada Camila Flores y el periodista Rodrigo Herrera. En este marco, relató los crudos acontecimientos que debió enfrentar en una tormentosa relación.

El vínculo se formó en Argentina y, cuando la trasandina llegó a Chile, “venía emocionalmente muy quebrada”, comenzó señalando. “Con la edad que tengo, en el momento que estoy de mi vida, no me da pudor en contarlo como alerta“, adelantó.

Luego se refirió al hombre en cuestión, señalando que era un consumidor de drogas. “Lo que pasa es que era cocainómano”, reveló. “Bajo el efecto de esta droga, que yo ignoraba, algunas noches me apuntaba (con un arma) y me decía ‘te voy a matar’”, explicó.

“Existe este nexo con el golpeador de sumisión, de temor“, reconoció Cristina Tocco.

En ese entonces, “uno no tenía la libertad de ir a una sesión de un psicólogo o ir al supermercado sola. Era celópata (…) había cortado el cable del teléfono donde convivíamos para que no hablara con nadie y si yo iba a ver a mi familia tenía que ir con él”, detalló.

Cristina Tocco y el calbario que vivió tras ser víctima de violencia

Pese a todo ello, la actriz pudo salir de la relación gracias al apoyo de un psicólogo, quien le dio pistas del comportamiento del agresor.

“Muy ‘off the record’ me estaba ayudando un psicólogo. ¿Qué me dio empuje a cortar (la relación)? Fue algo que a mí me valió; posiblemente, no tenga tanto sustento clínicamente hablando. Pero él (el maltratador) era un italiano que amaba de manera intensa a su hijo, en su código, no lo iba a defraudar jamás, no iba a ir preso ni por un rato. El psicólogo me dijo ‘no te va a matar porque ante su hijo no va a arriesgar su imagen’. Eso fue un poco de lo que me aferré el día en que abrí la puerta del departamento (para irme)”, contó.

“Sentí que arbió el cajón donde tenía el arma. No me importaba si me disparaba. A ese nivel llegan a torturarte tanto psicológicamente, hacerte perder el autoestima”, reflexionó.

“Me fui para siempre con mucho esfuerzo, porque si él me llamaba, yo tenía la intención de volver, qué vergüenza contarlo, pero era así, yo estaba totalmente sometida”, cerró.