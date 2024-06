Comparte

Paty Maldonado no se quedó callada y respondió con todo a las duras críticas que ha recibido recientemente.

En su característico estilo provocador, la opinóloga se descargó contra quienes la han tildado de “odiada” y aseguró que le encanta generar ese tipo de reacciones.

Durante su programa en YouTube, la expanelista de “Mucho Gusto” hizo eco de una crítica que le hicieron públicamente, aunque sin mencionar nombres.

“Estoy agradecida de la vida, de ver cómo la gente a uno la quiere, porque hay otros que a uno la odian, poh“, expresó.

Lejos de incomodarle, Maldonado aseguró que disfruta ser blanco de ataques y polémicas. “Hay unas que salen gritando y dicen ‘la Paty Maldonado’. A mí me gusta provocar esas cosas, me encanta que la gente me tenga bronca. Me da exactamente lo mismo“, disparó con su habitual tono desafiante.

Si bien no lo confirmó, todo apunta a que la opinóloga se refería a los duros dichos que le dedicó la excandidata a constituyente y panelista de “Sin Filtros”, Valeria Cárcamo, quien salió en defensa de la diputada Emilia Schneider.

Las duras palabras de Paty Maldonado

“Paty Maldonado, eres uno de los personajes más odiados de Chile y sabemos perfectamente, y nunca vamos a olvidar, que tú agarraste huesos de pollo y se los tiraste a los familiares de detenidos desaparecidos”, arremetió Cárcamo en el programa “Las Monas”.

La militante de Revolución Democrática agregó: “Eso, habla y (la) ha dejado como uno de los personajes más odiados de este país, sin consciencia y sin empatía“.

Lejos de mostrarse afectada, Maldonado cerró su indirecta con una provocadora pregunta: “¿Se han puesto a pensar que hay quiltras humanas y quiltros humanos que, como no han sido felices, se agarran de mis pechugas? Porque yo doy leche, yo le doy mucha leche a muchas quiltras, y a mí me gusta eso. Debo tener algo de diabólico, porque me gusta que me amen y me odien. Términos medios, no”.

Con estas declaraciones, la opinóloga reafirma su postura irreverente y su disposición a generar polémica, sin importar las críticas que reciba.

Para Maldonado, el “odio” que algunos le profesan parece ser un combustible que alimenta su controversial estilo.