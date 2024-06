Comparte

Durante el capítulo de este jueves en “Ganar o Servir”, se revelaron las consecuencias de la fuerte pelea entre Fabio Agostini y Luis Mateucci.

El conflicto estalló cuando Fabio, tras servirle un vaso de agua a Luis, se lo escupió diciendo: “Si quiere un poquito de proteína…“. Luego, le lanzó el líquido en la cabeza, desencadenando una violenta reacción.

Luis, enfurecido por la provocación, se levantó y atacó a Fabio, siendo rápidamente separados por sus compañeros.

“¡A ver quién tiene más huevos!”, le desafió Fabio, intensificando la tensión. Mientras tanto, Luis fue contenido por Raimundo y luego expresó a Amanda que no deseaba continuar en el reality.

La institutriz tomó cartas en el asunto, enviando a Fabio al patio. Luego, Amanda convocó a todos los participantes, Señores y Sirvientes, a una mesa para discutir lo sucedido. Sorprendentemente, casi toda la casa se puso del lado de Fabio.

El tenso conflicto de Fabio Agostini y Luis Mateucci

Pangal explicó su perspectiva: “No sabes la rabia que trae el otro. No lo justifico, pero viene juntándose rabia. Si a mí me tiran un escupo y me lo trago, lo voy a querer matar“.

Oriana y Daniela defendieron a Luis, cada una a su manera. Marzoli opinó: “La rabia no justifica lo que hizo”.

Por su parte, la brasileña añadió: “No se regresan las cosas con la misma moneda. (Luis) Hizo las cosas mal, pero me parece ridículo que Fabio entre para hacer lo mismo“.

Este comentario resaltó la división de opiniones entre los participantes sobre la correcta manera de manejar los conflictos.

Posteriormente, Austin y Pangal confrontaron a Fabio para pedirle explicaciones. Fabio explicó su motivación, afirmando que Luis le había escupido en su Nutella previamente.

“Él agarró mi Nutella, la abrió y me la escupió. Me la comí entera. Yo las cosas se las voy a hacer en la cara,” dijo Fabio.

“Podría ser su Sirviente y hacerle eso a las espaldas y que se las coma. Pero voy de frente, no soy tan payaso como él. Que pruebe de su propia medicina para que vea cómo se siente.”

Pangal le reprochó a Fabio por haber faltado el respeto a todos en la mesa y lo instó a disculparse. Fabio, aunque renuente, cedió parcialmente: “Les pido disculpas a todos los presentes, yo hablaré con todos. Pero a él (Luis) no le voy a pedir disculpas“.