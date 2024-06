Comparte

El periodista y aventurero chileno Luis Andaur vive con una compleja enfermedad que descubrió hace ocho años tras sufrir una fractura expuesta que lo llevó al quirófano.

Durante este incidente, los médicos descubrieron que Andaur producía trombos con facilidad.

En una conversación con La Cuarta, Luis Andaur compartió su experiencia sobre estar al borde de la muerte y cómo es vivir con “un pulmón y cuarto”.

En 2021, mientras trabajaba en “Bicitantes”, Andaur se quedaba editando hasta la madrugada. Esta exigencia, combinada con poco descanso y altos niveles de estrés, lo afectó a principios de 2022.

Al experimentar dificultad para respirar, pensó que era COVID-19 y comenzó a inyectarse anticoagulantes. Sin embargo, su situación empeoró drásticamente.

La complicación que sufrió Luis Andaur

“Iba subiendo la escalera de mi casa y me desplomé. Apenas respiraba,” recordó Andaur. Llamó a la clínica y decidió manejar solo para no preocupar a su madre.

Luego añadió: “Me ingresaron de inmediato y me hicieron un escáner completo. Tenía dos trombos gigantescos en mis pulmones; uno de los ventrículos estaba muerto“.

Sorprendentemente, su estado mejoró significativamente, sorprendiendo a los médicos. “El doctor me dijo: ‘Increíble, has recuperado bastante tu forma, pero uno de los pulmones está totalmente infartado’. No estaba seguro de si pasaría ese día,” explicó.

Su recuperación fue tan rápida que al quinto día ya caminaba en la clínica y al sexto día estaba en casa, paseando a sus perros.

“Tuve un daño irreversible en los pulmones, estoy prácticamente funcionando con un pulmón y cuarto,” aseguró Andaur. “Me determiné a subsistir, no me quería morir. Me aferré a toda mi fuerza y dije: ‘Lo voy a superar’.”

La reflexión de Andaur a pesar de su compleja condición

A pesar de su condición, Andaur desdramatiza su situación. “Lo he pasado tan bien que si muero ahora, no pasa nada,” afirmó. “Opté por un sistema de vida arriesgado que me apasiona. No es más peligroso que salir en la noche en Santiago.”

Andaur detalló su problema de salud: “Lo mío es una falta de proteína C, lo que causa problemas de coagulación. Mi papá me lo traspasó. Tengo que estar muy preparado.”

En esta línea, incluso relató que tomó una drástica decisión en su vida: No tener hijos. “No tengo familia, no tengo hijos, fui responsable en ese sentido. Cuando caché que tenía este problema, pensé: ‘¿Para qué voy a ser irresponsable y le voy a pasar la enfermedad a un hijo? ¿Para qué me voy a casar con alguien (aunque tiene pareja) y producir un tremendo problema? De quien me tengo que preocupar es de mi mamá”.

“He hecho una vida muy feliz y he hecho lo que he querido,” comentó. “He realizado mis máximos desafíos como esquiar, volar en parapente, hacer travesías en bicicleta. Me cuido un poquito más, pero no ha impedido mi vida normal.”