No han sido días fáciles para Raquel Argandoña, quien recientemente se convirtió en tema de conversación en Farandulandia tras confirmar su separación de Félix Ureta.

La separación ha estado rodeada de rumores sobre una supuesta infidelidad y fotos íntimas del empresario circulando por redes sociales.

En medio de esta turbulencia, Raquel Argandoña habría protagonizado una fuerte discusión con los panelistas del programa “Sígueme”, especialmente con Daniella Campos, hecho que habría ocurrido durante una reunión de pauta del programa.

Hugo Valencia, en el programa “Zona de Estrellas”, relató el incidente. “Rondando por los pasillos estaba Raquel Argandoña, quien también estaba grabando un capítulo para su programa ‘Tal Cual’“.

Luego prosiguió: “Nadie veía venir lo que Argandoña iba a desatar en esa reunión de pauta. Raquel encaró a cada uno de los panelistas“.

Valencia añadió más detalles sobre lo sucedido. “Supuestamente, todos ellos se rieron y especularon sobre unas imágenes privadas de su expareja, Félix Ureta. Habían festinado con una fotografía que alguien tiene en su poder, que estaría circulando en redes sociales o en grupos de WhatsApp”.

La ira de Raquel Argandoña contra Daniella Campos

De acuerdo a Valencia, Argandoña estaba enojada con todos, pero dirigió sus críticas especialmente a Daniella Campos.

“El cahuín que le llegó a Raquel es que Daniella Campos habría dicho que las imágenes filtradas de Félix no son reales“, partió comentando.

Luego sumó: “A Raquel le dijeron que Daniella Campos aseguró que Raquel le enviaba estas imágenes privadas a Hernán Calderón“.

Debido a esta situación, “Raquel Argandoña llegó furiosa y confrontó a todos, pero fue particularmente dura con Daniella.

“La subió, la bajó y la tiró de un lado a otro. Me dicen que los calificativos que usó fueron muy fuertes. Mirándola a los ojos, Raquel le habría dicho a Daniella Campos: ‘Yo, a diferencia tuya, Daniella, nunca he ejercido la profesión más antigua del mundo’. No lo dijo con esas palabras precisamente”, afirmó.