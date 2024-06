Comparte

El pasado domingo la influencer Cote López remeció el mundo de las redes sociales durante tras confirmar su separación definitiva de Luis Jiménez.

Esta noticia llega después de semanas de especulaciones y un mediático enfrentamiento que involucró a Diego, hijo del exfutbolista.

Recordemos que el hijo de su ahora expareja acusó a la influencer de querer alejarlo de su padre. En respuesta, el hermano de la modelo trató a Diego Jiménez de drogadicto y depravado.

A pesar de que Cote López aseguró que todo había sido arreglado y conversado, su romance con el “Mago” llegó a su fin.

Coté López y su ‘quiebre definitivo’ con Luis Jiménez

La relación, que ya venía con altibajos desde hace varios meses, no sobrevivió al conflicto familiar reciente.

La pareja había terminado y vuelto a intentarlo en cortos periodos de tiempo, pero esta vez, la ruptura parece ser definitiva.

La revelación la hizo la misma Cote López a través de su cuenta de Instagram. Ante la pregunta directa de un seguidor, “¿Cote, te separaste de Luis?”, la empresaria no dudó en sincerarse.

“Creo que el 90% de las preguntas son acerca de lo mismo. Como dije hace unos días, no me interesa fingir una vida feliz que en este momento no existe”, partió comentando.

Luego declaró: “Siempre voy con la verdad (al menos lo que más puedo). Sí, mi gente, estamos separados hace dos semanas y esta vez no habrá vuelta atrás“, declaró López.

En la misma línea, agregó: “Para Luis siempre lo mejor de la vida, fui muy feliz y me quedo con eso, y nuestra hermosa familia“.

La petición de Coté López a sus seguidores

Cote López aseguró que la decisión de separarse fue de “mutuo acuerdo” y aprovechó la ocasión para hacer una petición a sus seguidores.

“Espero que no me sigan preguntando más porque no puedo caminar hacia adelante mirando para atrás. No pensaba decir nada, pero al final, ¿qué más da? Hablarán por sí, por no, inventarán y ya honestamente me da igual. Entre antes salga en todos lados mejor, así se acaban las especulaciones. Seguro me quedan más meses difíciles aún, pero sé que pronto todo pasará“, concluyó.