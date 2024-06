Comparte

Un nuevo ingreso conmocionó la casona en el reality de Canal 13, justo cuando un incipiente romance comenzaba.

El argentino Facundo González, amigo de Fabio Agostini, llegó para sumarse al programa. Facundo, quien tuvo un vínculo sentimental con Pamela Díaz, promete revolucionar el encierro.

Antes de ingresar, Facundo fue entrevistado por Karla Constant. Opinó sobre sus compañeros.

De Luis dijo: “Yo soy muy amigo de Fabio, y lo que he visto de sus actitudes no me gustaron. Cree que se las sabe todas, es un poco pedante”.

Sobre Oriana comentó: “Guapa, sexy. Tiene su morbo, eso me gusta, sus locuras. Quiero conocerla. Me gusta que sea de armas tomar, no me asusta, me motiva más. Yo también tengo carácter”.

Al entrar a la casona, Facundo fue recibido calurosamente. Austin corrió a abrazarlo, y el argentino saludó uno a uno.

Inmediatamente, dejó claro su carácter. “Mis respetos. Tú sí eres un deportista, no como otros ahí”, le dijo a Pangal, en referencia a Mateucci.

Declaró que venía a poner un poco de acción: “Hay gente aquí que no conozco, otra gente que sí, gente que admiro, gente que se ha portado mal con amigos míos, gente que no respeto, que no valoro, que no me importa, y gente que quiero conocer. Vengo a ponerles un poco de acción porque los veo un poco quedados”.

Oriana y su interés por el nuevo integrante

El recién llegado despertó de inmediato el interés de las mujeres de la casa, especialmente de Oriana y Fran.

Oriana no tardó en expresar su atracción por Facundo: “¿Cómo no me va a gustar? Claro, claro que sí. Y yo justo me he metido con el otro, voy a tener que hacer algo”, comentó. Fran le aconsejó: “La técnica aquí es no pescarlo. Ese h… es un salvaje”.

Facundo también mostró interés en Oriana: “Me da morbito ella, la flaquita“, dijo. La tensión entre los participantes comenzó a subir, generando expectativas y posibles conflictos futuros.

La entrada de Facundo González promete ser un punto de inflexión en el reality. Su carácter y el interés que despertó en Oriana aseguran episodios llenos de emociones y posibles confrontaciones.

“¿Ganar o Servir? De vuelta al pasado”, de domingo a jueves a las 22:10 horas por las pantallas de Canal 13 y sus plataformas digitales.