Recientemente, Arturo Longton participó como invitado en el programa “Sin Editar” de Pamela Díaz en YouTube y habló sobre varios temas.

Como era de esperarse, la “Fiera” le preguntó al chico reality por su paso por “Tierra Brava” y bajo ese contexto, reveló que luego de salir del encierro le dejó de contestar los mensajes a sus excompañeros.

En tanto, sostuvo que uno que le hablaba era Uriel Romero, más conocido como el Futuro Fuera de Órbita.

“Me alejé de todo, ellos igual me escriben pero deben estar aburridos. Futuro también debe estar aburrido porque le fallé, le dije que lo iba a acompañar para año nuevo y le fallé, después tenía un evento y tampoco fui. Ahora lo voy a empezar a llamar de nuevo”, aseguró.

Frente a ello, Pamela quiso saber si tenía alguna “rencilla” con él, puesto que Uriel actualmente tiene una relación con Shirley Arica, quien tuvo un amorío con Longton en el programa.

“Yo a Futuro lo quiero caleta, y me da lo mismo que esté con ella, me importa una… las mujeres no son un objeto, no soy posesivo, aunque hubiera tenido algo me da lo mismo”, reveló.

Finalmente, sostuvo que le gustaría juntarse a comer con el artista urbano, pero aclaró que no estaría interesado en volver a ver a Shirley.