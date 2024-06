Comparte

Continúan las polémicas al interior de “¿Ganar o servir?” y una de ellas fue protagonizada por Luis Mateucci y Daniela Colett.

Todo esto, porque la exesposa de Eduardo Vargas le hizo una escena de celos al argentino luego de una actividad donde las mujeres de la casa desfilaron en lencería y ropa del 2024.

Fue ahí cuando el chico reality, al igual que los demás, piropeaban y silbaban a sus compañeras del encierro.

“Te gusta estar así coqueteando y tirando piropos. Ya van varias que me doy cuenta. No me gusta porque yo no hago eso”, le dijo Daniela.

Frente a ello, Luis contestó “no te podés enojar por eso. Yo no hice nada, estaba Austin al lado cagado de la risa y no estaba diciendo nada raro. Todos we… a todos”.

Tras ello, la brasileña recordó que Luis le dijo a Fran Maira que era un “ángel caído del cielo”.

“Enojadita…Sólo lo dije porque estaba de azul. Yo te elegí primero pero como que después te apagaste con la otra ropa. A Oriana le pasó lo mismo, como que se apagaron”, insistió Mateucci sobre su “inocencia”.

Finalmente, los tortolitos se reconciliaron y se mostraron bastante cariñosos en la casona.