El comediante Diego Urrutia finalmente ha hablado sobre las recientes polémicas que lo rodean.

En una entrevista exclusiva con el programa “Que te lo digo“, Urrutia respondió a las acusaciones de su expareja Sofía Lobos y confirmó su relación con Carla Jara.

La controversia comenzó cuando Lobos compartió detalles íntimos de su relación con Urrutia en el podcast “Bombastic”.

Ella reveló que su noviazgo duró casi tres años, describiendo el primer año como “el más bonito”. Sin embargo, las cosas aparentemente se deterioraron con el tiempo.

Lobos afirmó sentirse “demasiado escondida” durante su relación con Urrutia. Incluso sugirió que el comediante “quería alguien conocida, famosa“, insinuando que este deseo podría haber influido en su ruptura y posterior relación con Jara.

La respuesta de Diego Urrutia a las acusaciones

Frente a estas acusaciones, Urrutia inicialmente se mostró reticente a comentar. “La verdad no tengo mucho que decir si ya apareció en todos lados. Se supo, eso”, declaró el comediante, evitando abordar directamente las afirmaciones de Lobos.

Sin embargo, Urrutia no dudó en confirmar su relación con Carla Jara. “Puedo decir que es verdad, que no es cuestión de publicidad”, afirmó categóricamente. El humorista enfatizó que no utilizaría una relación como estrategia publicitaria.

Urrutia reveló que conoció a Jara durante las grabaciones del programa “Ahora Caigo” en TVN. Esta información arroja luz sobre el inicio de su relación, que ha captado la atención del público y los medios.

A pesar de la insistencia de los periodistas por obtener más detalles, Urrutia se mantuvo firme en su posición de no hacer más comentarios. Incluso remitió futuras preguntas a su productora, cerrando así la puerta a más especulaciones.

