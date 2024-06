Comparte

Continúan las polémicas al interior de “¿Ganar o servir?” y esta vez los protagonistas fueron Pangal Andrade y Luis Mateucci.

Todo esto, en medio de la elección de la persona que competiría en el “Círculo de fuego”, donde debe ir un representante por equipo y el que gane, puede darle la inmunidad a uno de ellos, mientras que los perdedores deben nominar a uno.

Fue ahí cuando Luis dio a conocer que por parte de ellos competiría Facundo González, el recién llegado, y Pangal expuso que él se la jugaría por su grupo.

“Facundo viene descansado, viene nuevo, por eso fue la primera opción”, comenzó diciendo el argentino.

Luego, agregó “sabemos el nivel de competidor que es y no estamos tirando a cualquiera, estamos tirando supuestamente al mejor competidor que está acá adentro. Ojalá lo demuestre”.

En la misma línea, aprovechó de aclarar que no tendría nada en su contra y Pangal rápidamente le cuestionó su decisión como capitán.

“Cuando eres capitán tienes que ser capitán y mojarte el potito. Yo no tiraría nunca a nadie si no he visto cómo compite”, expresó.

“Pero no somos iguales”, le contestó Luis, a lo que el deportista respondió “está claro que no somos iguales, tenemos cosas tan diferentes… yo nunca hubiese tirado al nuevo. Si le gano, estás poniendo en riesgo a alguien de tu equipo”.

“Preocuparte de tu equipo”, insistió Luis y Pangal continuó “Austin te dijo que era bueno, pero viene recién llegando… quizás tomaste una muy buena decisión y me vuela la ra… , pero yo siento que eres un pésimo capitán”.

“¿Estás con miedo? ¿Estás con miedo de que te gane?”, le preguntó el chico reality.

“No estoy con miedo, pero yo estoy aperrando por mi equipo… Si gana, le voy a dar la mano y te voy a dar la mano a ti porque hiciste una buena decisión, pero mójate el potito alguna vez, no te he visto parado nunca aquí”, contestó Pangal.

“Ya llegará el momento, ¿cuál es el problema?”, se defendió Mateucci.

“Estoy solamente diciendo que es bueno ser un verdadero capitán y es bueno mojarse el potito de vez en cuando”, cerró Andrade.

Sin duda este momento generó varias reacciones entre los cibernautas, quienes en su mayoría apoyaron la opinión del chileno, quien finalmente se quedó con la competencia.