Comparte

“Secretos de Familia, Justicia para Sara” sigue consolidándose como líder de sintonía cada medianoche en Canal 13.

A partir de este jueves, un nuevo personaje se integrará a la trama: Rocío Pardo, interpretado por la talentosa actriz Elisa Zulueta.

Elisa Zulueta, conocida por su trabajo en telenovelas como “Lola”, “Soltera otra vez” y “La torre de Mabel”, regresa a las pantallas de Canal 13 con un papel que promete generar grandes complicaciones y nuevas tramas.

Con Matías Ovalle en la producción ejecutiva y Roberto Rebolledo en la dirección general, la serie sigue sorprendiendo con su narrativa intrigante y personajes complejos.

El especial rol de Elisa Zulueta en la producción de Canal 13

Rocío, el personaje de Elisa Zulueta, es descrita como una mujer de personalidad avasalladora y un look que no pasa desapercibido. Hermana de Camila (interpretada por María José Illanes), Rocío aparece en la historia después de cumplir una condena en la cárcel por haber asesinado a su cuñado y amante, un hombre que ejercía violencia intrafamiliar.

Su regreso a la vida normal no será fácil, ya que generará conflictos en Camila debido a un oscuro secreto del pasado que resurgirá con su retorno. Además, ambas hermanas se convertirán en rivales en el amor por Martín Fernández (interpretado por Álvaro Rudolphy), quien será el objeto de deseo de ambas.

Elisa Zulueta comenta sobre su nuevo papel: “Fue un regalo, lo pasé muy bien y es un personaje muy distinto a todo lo que me había tocado. Además, trabajar con Álvaro fue fácil y un aprendizaje continuo”.

La actriz, que venía de hacer comedia, señala que incursionar en el thriller fue “interesante, muy diferente y con un lenguaje completamente distinto”.

El look de Rocío, estilo contestatario y rebelde, es otro aspecto que destacará en la serie. Zulueta destaca que “ella es choriza y eso me encanta, el look se condice con eso”.

La encargada del diseño de vestuario, Ximena Bernal, ha creado un estilo que resalta la personalidad del personaje.

Sobre la teleserie, Zulueta destaca la pluma de Catalina Calcagni (guionista), afirmando que es “notable y sorpresiva todo el tiempo”.

Además, resalta que las actuaciones son “increíbles” y que la serie aborda temáticas “fuertes, duras y actuales“, como el abuso y la cultura de la violación, temas que considera importantes denunciar y erradicar.

“Secretos de Familia, Justicia para Sara” se emite de domingo a jueves después del reality show “¿Ganar o Servir?” por las pantallas de Canal 13 y también por Prime Video. No te pierdas esta emocionante teleserie que sigue capturando la atención del público con su trama llena de giros inesperados.