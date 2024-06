Comparte

Beatriz Alegret se refirió al término de su relación con el actor Adriano Castillo, más conocido como el ‘Compadre Moncho’.

La también actriz participó en Podemos Hablar, en donde compartió cómo la diferencia de opiniones sobre la maternidad afectó su relación con el “Compadre Moncho”.

A Alegret, le planteron un video donde Castillo hizo un meacupa por el fin de la relación. “La verdad es que fui muy egoísta. Cuando ella me plantea (tener un hijo), yo tenía 62 años, me lo dice un día y yo le respondí absurdamente, porque fue ridículo lo que le dije, le contesté ‘estás más loca'”, admitió el intérprete.

Estas palabras, según el propio Castillo, fueron un error y reconocido como tal. “En vez de disculparme, me quedé con esa declaración y no me di cuenta de que la había dañado (…) Esa fue una de las cosas locas que hice y que terminaron por marchitar la relación”, reflexionó.

Beatriz Alegret: “Siempre supe que las cosas tienen un término”

Sobre estas declaraciones, Beatriz Alegret también a la dinámica de la larga relación que se prolongó por más de 30 años. “Nosotros éramos muy compañeros, pero uno siempre quiere tener un hijo. Yo quizás lo quise tener mucho más adelante en nuestra relación, pero lo quise tener”.

Además, la comediante declaró que siempre supo que la relación tendría un fin. “Siempre supe que las cosas tienen un principio, desarrollo y término. A lo mejor era el fin nuestro”.

Por último, Alegret mencionó que en sus conversaciones recientes con Castillo, ambos reconocieron la posibilidad de seguir adelante con sus vidas. “Los amigos se hablan, y yo últimamente le decía siempre ‘si algún día me enamoro, voy a armar una nueva familia’, y él decía ‘bueno’. A lo mejor él creía que nunca me iba a enamorar, pero llegó el amor a mi vida“, concluyó.