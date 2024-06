Comparte

Lola Melnyck volvió a ser noticia tras lanzar un ácido comentario contra Ernesto Belloni en sus redes sociales. Lo anterior tras las últimas declaraciones emitidas por el comediante, conocido por interpretar a “Che Copete”.

En una entrevista con “Contigo en la Mañana”, Belloni cuestionó las razones de Lola Melnyck para “odiar” al país tras haber trabajado varios años en Chile.

“No entiendo la expresión de ella de que los chilenos fuimos tontitos, no la cacho. Lo que sí, ella esperaba relacionarse en Chile con la alta alcurnia, la alta sociedad, pero nunca pudo salir de su grupo de bailarines o gente que no era de la alta sociedad. Entonces esa fue una pequeña frustración que tuvo”, afirmó Belloni.

Además, añadió: “Hizo una carrera más bien de polémicas más que de talento. Siempre fue tratada como que venía de un mal origen, eso la frustraba mucho”.

Belloni también comentó: “No sé por qué nos tomó un poquito de mala. Seguramente porque cuando se fue a Brasil nadie la fue a buscar para volver a Chile, nadie le pidió que se quedara”.

“Salió a aprovecharse de mi nombre y de la situación”

Lola reaccionó en sus historias de Instagram a los dichos de Belloni, a quien calificó como “un comediante decadente”.

“Me enteré recién de algunas declaraciones sobre mi encantadora persona vertidas ayer en un matinal o algo así”, escribió la ucraniana en Instagram.

“Y supe hasta que un comediante decadente al cual yo casi ni le dirigía una palabra y sólo lo saludaba por educación, porque no lo consideraba ni lo respetaba, salió a aprovecharse de mi nombre y de la situación”, disparó.

Melnyck añadió: “Me imagino que debe tener cuentas que pagar y espero que esto le rinde algún show en los bares a los que él está acostumbrado”.

Finalmente, en una segunda historia, aclaró directamente a quién se refería: “Para los que me están preguntando a quién me refería en el post anterior y quién es el ‘comediante’ decadente, respondo: me refiero a Ernesto Belloni“.