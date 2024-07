Comparte

Hace unos cuantos días, surgió un rumor que apuntaba a que Raquel Argandoña se habría enojado con José Miguel Viñuela.

Y la molestia no habría terminado allí, ya que la especulación señala que la animadora incluso habría pedido a los productores del programa que despidieran a su compañero de TV+.

Cabe destacar que esta polémica surgió a raíz de comentarios hechos por los panelistas de “Zona de Estrellas”.

Según información proporcionada por Pablo Candia en el programa de Zona Latina, “La Quintrala” estaría pidiendo la cabeza del animador tras bromear con una foto íntima filtrada de Félix Ureta.

“Viñuela estaba obsesionado por festinar con aquella foto. Él estaba obsesionado por mostrársela a las maquilladoras, a las estilistas, al equipo del ‘Sígueme’. Esa es la información que me llegó a mí, que estaba obsesionado con reírse y burlarse de la foto de Félix”, comentó Candia.

En medio de estas especulaciones, Jordi Castell, compañero de Argandoña y Viñuela, habló en exclusiva con Publimetro mientras asistía al desfile de Adolfo Domínguez en el Centro Cultural del Palacio de La Moneda.

La aclaración de Jordi Castell frente a supuesto conflicto

Castell negó rotundamente cualquier conflicto entre los animadores. “Yo no contesto rumores, sobre todo si no son ciertos. No entro ahí”, afirmó, descartando cualquier mala onda entre los rostros de TV+.

Además de aclarar la situación entre sus compañeros, Jordi Castell fue consultado sobre su posible regreso al mundo del espectáculo en la pantalla chica, recordando su antiguo rol en “Primer Plano”.

Sin embargo, Castell mostró poco interés en volver a ese ámbito. “No sé, no me lo he planteado, pero no es algo que me atraiga en este minuto estar hablando de cosas que ya hablé. Me divierte mucho más lo que estoy haciendo. Es como hablar temas más de adulto, más positivos, probablemente más superfluos, que tienen menos repercusión”, explicó sobre su actual programa en TV+, donde disfruta de conversar con sus amigos.

“Siento que hay que tener un poquito de espíritu para trabajar en la farándula. Que no lo tengo yo en este minuto, no estoy diciendo que sea bueno o malo”, concluyó Castell, reafirmando su enfoque en proyectos más personales y menos controversiales.