Comparte

Luis Jara debutó este lunes con su programa “Al piano con Lucho”, en el que tuvo como primer invitado a Jean-Philippe Cretton.

Durante la conversación, el animador de TV+ sorprendió al exconductor de “Podemos Hablar” con una especial invitación, luego de elogiar sus aptitudes musicales.

“Tienes unos graves espectaculares. No sé si el cigarro te ha ayudado, pero tienes graves afinados y un poco de vibrato. Hay harta identidad, así que te doy un siete“, le dijo Jara a Cretton. Asimismo, el intérprete valoró el rol de jurado que tuvo Cretton en ‘Yo Soy’, “tirando para arriba” a nuevos talentos.

Tras esto, vino un inesperado anuncio: “Voy a hacer algo… música de tensión: te quiero extender una invitación“, lanzó Luis Jara.

La inesperada invitación de Luis Jara a Jean Philippe Cretton

“Yo estoy en gira nacional con mi disco Latin Swing, que me tiene chocho y me encantaría que me acompañaras a uno de mis conciertos a cantar junto a mí. Ojalá en el Municipal de Temuco, que es donde tú naciste”, agregó Jara. Luego, le dijo que el show será el próximo 6 de julio, en la capital de la región de La Araucanía.

Jean-Philippe Cretton respondió con sorpresa: “Como decía el Che Copete, ‘me estay hueveando’. Pero amigo, obvio, para mí es un honor“, contestó a la propuesta.

“De hecho, te voy a contar la verdad. Antes de empezar el programa estabas atrás y decía ‘qué peludo sentarse a cantar al lado de Lucho Jara‘. No es por salamero, pero para mí, eres el mejor cantante de Chile. Estar a tu lado, para mí es un honor, cuenta conmigo“, agregó Cretton.

Tras esto, Luis Jara cerró: “Creo que tenemos que unirnos como industria. Encuentro que el amor que tú tienes por la música, tiene que estar siempre en el escenario. Los que nacemos para esto, tenemos que ser generosos, acompañarnos y querernos”.

Aquí puedes revisar el programa: