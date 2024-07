Comparte

El reality de Canal 13, “Ganar o Servir”, vivió una noche llena de tensiones y enfrentamientos durante el último Cara a cara.

En esta ocasión, los participantes decidieron al cuarto nominado de la semana para el próximo duelo de eliminación.

De esta forma, en una emocionante edición del cara a cara, los concursantes votaron por quiénes querían ver fuera de la casa.

Esta vez, Mariela Sotomayor se convirtió en el centro de atención. A pesar de que las votaciones iniciales se inclinaban por Luis, las cosas cambiaron rápidamente.

Camila explicó su voto contra Luis diciendo: “Me gustaría verte en un duelo, porque te veo débil y quiero un capitán fuerte. Espero que te vayas pronto”.

Mientras tanto, Fran votó por Julia, argumentando que se estaba entrometiendo en su relación con Austin. La respuesta de Julia no se hizo esperar: “A mí Austin no me gusta, me encanta. Y no vine con ese propósito, pero ahora lo voy a hacer”.

El conflicto subió de tono cuando Gala mencionó a Oriana antes de votar: “Yo estaba tranquilamente durmiendo una siesta con Rai y llegaste gritando como una loca que yo me quedaba con las sobras. Te quiero invitar a que tengas un poco más de seguridad en ti misma”. Oriana, furiosa, respondió con intensidad.

Sin embargo, la participante más votada de la noche fue Mariela Sotomayor, quien recibió nominaciones de Botota, Julia, Facundo y otros.

En un momento tenso, Mariela se enfrentó a Luis Mateucci: “Trataste de apagarme, ridiculizándome, atacándome sin sentido, tratando de reírte de mí. Trataste de sobresalir a través de las burlas a mi persona y a través de un comportamiento muy vergonzoso. Me gustaría que reconozcas que no te caigo bien, y que las mujeres valientes y fuertes te molestan y te incomodan, porque me doy cuenta de que te damos miedo”.

Mateucci, por su parte, le respondió con desdén: “No me caes mal. Todo el libretito ese ojalá te sirva”.

El enfrentamiento continuó cuando Faloon votó por Mariela, acusándola de comportarse como si estuviera en un hotel all inclusive. Mariela, defendiendo su posición, explicó que no ha competido por motivos médicos y que no ha perdido ninguna competencia. “Tus argumentos son una m…”, replicó contundentemente.

Finalmente, Facundo y Dani también votaron por Mariela. Esta última respondió a Dani, haciendo referencia a su relación con Luis: “De esa Daniela que llegó al principio hoy queda una persona que vive tras la sombra de alguien que ya es una sombra. Creo que te vas a arrepentir de estar con él y espero que no sea tarde”.

Con esto, Mariela Sotomayor se convirtió en la cuarta nominada de la semana, uniéndose a Facundo, Botota y Gala en la lista de posibles eliminados en “Ganar o Servir”.