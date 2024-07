Comparte

El reality de Canal 13, “Ganar o Servir”, ha sido escenario de un conflicto intenso entre Pangal Andrade y Luis Mateucci.

Ambos, considerados de los participantes más fuertes, han protagonizado una serie de enfrentamientos que han aumentado la tensión en la casa.

En su nuevo rol de Señor, Luis Mateucci comenzó a provocar a Pangal Andrade, lo que rápidamente hizo crecer la tensión entre ambos.

Durante el desayuno, Luis se acercó a Pangal para molestarlo, recordándole que había dicho que su único amigo en la casa era Rai, lo que dejaba de lado a Austin. Esta provocación inicial marcó el comienzo de una serie de enfrentamientos.

Posteriormente, Facundo dejó caer un huevo en el suelo de la cocina, y Luis exigió a Pangal que lo limpiara.

Los tensos momentos entre Pangal Andrade y Luis Mateucci

“Estás siendo la sombra de este payaso, estás cayendo en su juego”, le dijo Pangal a Luis, aunque finalmente limpió el huevo. Este incidente incrementó la fricción entre ambos.

La situación alcanzó su punto crítico cuando los integrantes de “Resistencia” fueron invitados a una fiesta de espuma en la piscina por Amanda.

Mientras Pangal y su equipo preparaban comida para los Señores, Luis y su equipo inventaron una canción para burlarse de Pangal, llamándolo “Quico”. “Tu hamburguesa va a tener una sorpresa, va a ser una hamburguesa a lo Fabio”, bromeó Pangal a Luis, lo que le valió un reto por parte de Amanda.

Las constantes burlas de Luis llevaron a Pangal a perder la paciencia. “Yo no me aguanto, me conozco. Si sigue gritando, me van a tener que agarrar, porque voy a ir para allá”, le confesó Pangal a Amanda, mostrando su frustración creciente.

Por su parte, Luis admitió a su equipo su estrategia: hacer que Pangal perdiera el control. “La única forma de ganarle a Pangal es que me pegue a mí. Dependés de mí. No le podemos ganar”, declaró Luis, incrementando las provocaciones.

¿Luis y Pangal se agarraron a golpes?

“¡Vení a pegarme, si tenés los pantalones! ¡Si sos macho, vení!”, gritó Luis, intensificando el conflicto.

Cuando Amanda amonestó a Resistencia por burlarse de Pangal, Luis respondió llorando. “No victimicemos a una persona que me dice de todo. ¡No se merece nada, piensa que me voy a sentir menospreciado por ser argentino!”, se lamentó Mateucci.

Finalmente, Pangal, sin más paciencia, se acercó a la piscina y, tras una última provocación de Luis, se abalanzó sobre él. El enfrentamiento fue detenido por los demás participantes, evitando que la situación se descontrolara aún más.

