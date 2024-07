Comparte

La reconocida exparticipante de Mekano, Nicole Pérez, es muy activa a través de sus redes sociales y suele compartir gran parte de su vida con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que Nicole contó que recientemente la diagnosticaron con déficit de atención.

De hecho, le dio las gracias a quienes le enviaron mensajes de apoyo y le comentaron que también tienen esta condición.

Me diagnosticaron…

“Se pasó la cantidad de mensaje que recibí por lo que conté sobre que me diagnosticaron déficit atencional, y muchos me dicen que les pasa exactamente lo mismo”, comenzó diciendo.

Tras ello, les recomendó ir al neurólogo “lo que les sugiero es que puedan tomar una hora con el neurólogo y que busquen esa respuesta, porque a mí me abrumaba mucho no saber qué me estaba pasando, caí en depresión y parálisis donde no podía hacer nada”.

Asimismo, se sinceró sobre todo lo que se vive con el déficit “son hartas cosas, pues uno piensa que el déficit atencional es ver cómo vuela una mosca y te perdiste, pero no es así”.

“Hay muchas cosas detrás del déficit atencional, como la frustración al querer hacer muchas cosas, pero no hacer nada porque tu cabeza está todo el rato diciendo que tiene que hacer esto y lo otro, no sabes por dónde partir y terminas en parálisis”, agregó.

“Yo era ignorante y de este tema no sabía, para mí era que todo el mundo tenía esta conversación en su cabeza y que a todos les pasaba lo mismo”, continuó.

Bajo ese contexto, sostuvo “cuando yo le pregunté a mi marido ‘¿te pasa lo mismo?’, él me dijo que no, entonces ahí uno se da cuenta de que en realidad no, es como ahora que fui al oftalmólogo porque estoy ‘piti’ y tengo que ocupar anteojos todo el día y yo pienso que veo bien”.

Busca ayuda

Finalmente, invitó a quienes tengan estos síntomas a ir donde un profesional, ya que si se tratan se irán sintiendo mejor, como le pasó a ella.

“Si a lo mejor no te diagnostican o sientes cosas parecidas a lo que estoy contando, busca ayuda, anda al psicólogo o neurólogo para que te den las herramientas y te puedan ayudar, así te puedes sentir mucho mejor. Desde el día que me dijeron, yo me siento mucho mejor, porque hoy me entiendo, comprendo y perdono”, cerró.