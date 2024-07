Comparte

Recientemente, Claudio Valdivia participó como invitado en el programa “Sin Editar” de Pamela Díaz en Youtube y habló sobre diferentes temas.

En la instancia, la “Fiera” le dijo que pidiera tres deseos que le gustaría cumplir, de forma hipotética, y él respondió con toda sinceridad.

“Me voy a poner serio… si pudiera pedir un deseo, sería volver a tener mi familia”, comenzó diciendo el chico reality.

Frente a la reacción de la entrevistadora, Claudio explicó “extraño a mi familia, lo que éramos, lo que formábamos y lo que teníamos los tres, si eso era. Nuestra casa, nuestros tiempos y todo, ver crecer al Gaspar”.

“Ese sería el único deseo”, aseguró el exparticipante de “¿Ganar o servir?”.

Asimismo, contó que en el encierro de Canal 13 lo que más extrañó fue a su hijo Gaspar “lo eché harto de menos, aparte como allá lo estaba pasando mal, más lo extrañaba”.

Como era de esperase, Díaz no dejó pasar la declaración de Valdivia y le preguntó directamente si aún estaría interesado en Sabrina Sosa, la madre de su hijo y expareja.

“Ella era mi familia. No sigo enamorado, pero me estás preguntando por un deseo hipotético, estamos hablando de fantasía”, contestó el deportista.