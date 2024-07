Comparte

El reality “¿Ganar o Servir?” se convierte en un campo de batalla cuando Oriana Marzoli y Camila Recabarren protagonizan una intensa discusión.

El detonante: un adaptador de secador de pelo roto que desencadena un conflicto de proporciones inesperadas.

Todo comienza cuando Oriana descubre su adaptador dañado en la basura. Furiosa, la española acusa a sus compañeros de robo y sabotaje. “¡Alucino con la gente rata, ladrona!“, exclama, iniciando una búsqueda implacable del culpable.

La tensión escala rápidamente cuando Camila Recabarren sugiere que Oriana está exagerando. Esta observación enciende la mecha de una explosiva confrontación. “¡No es un show, para mí es importante!“, responde Oriana, comparando la situación con los pendientes de Camila.

En un giro sorprendente, Camila admite ser la responsable del daño. “¡Yo te lo rompí, qué tanta h…!“, confiesa la ex Miss Chile. Sin embargo, esta revelación solo intensifica la ira de Oriana.

El tenso conflicto de Oriana Marzoli y Camila Recabarren

La española arremete con fuerza: “¡Hashtag ‘funada’! No es mi culpa que no te quiera ni Dios y que no te miren ni en tu casa”.

Facundo interviene para separar a las contendientes, mientras Oriana insiste en su superioridad: “Yo tengo otro level”. Esta actitud refleja la creciente tensión entre las participantes del reality.

Posteriormente, una Camila visiblemente afectada recibe el consejo de Blue Mary: no caer en el juego de Oriana.

Recordemos que puedes ver el reality “¿Ganar o Servir? De vuelta al pasado”, de domingo a jueves a las 22:10 horas, por las pantallas de Canal 13 y sus plataformas digitales.