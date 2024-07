Comparte

El exitoso reality show “¿Ganar o Servir? De Vuelta al Pasado” está a punto de recibir a una nueva participante.

Se trata nada más que de Pamela Díaz, conocida como “La Fiera”, que ingresará al programa de Canal 13 con toda su experiencia y personalidad.

La noticia fue anunciada esta mañana en el matinal “Tu día”, generando gran expectativa entre los seguidores del programa.

Pamela, quien recientemente brilló en “Tierra Brava”, ahora se embarca en esta nueva aventura televisiva.

Para la controversial figura, participar en un reality es como actuar en una teleserie. “Me gustan los contenidos de reality, me salen fáciles”, afirma con seguridad. Su estrategia está clara: ir tres pasos adelante y jugar su papel de Fiera a la perfección.

A pesar de su fama de polémica, Pamela asegura que no busca confrontaciones desde el inicio. Sin embargo, anticipa posibles roces con algunos participantes, como Luis Mateucci y Oriana Marzoli. “Espero que no me molesten, porque todos saben cómo soy yo”, advierte.

¿Se acercan nuevos conflictos con el arribo de Pamela Díaz?

La personalidad de Pamela divide opiniones entre el público. No obstante, ella se mantiene firme en su actitud. “Me da lo mismo lo que opine la gente a la que no le gusto“, declara sin tapujos.

Entre sus futuros compañeros, Pamela destaca a Faloon y Gala como personajes interesantes. Admira la capacidad de Faloon para “pelear sola” y aprecia la elegancia de Gala en los conflictos.

En contraste, tiene una visión menos favorable de Oriana, a quien considera menos auténtica.

Un elemento que añade intriga a su ingreso es el reencuentro con Facundo González. Pamela y el modelo argentino tuvieron un breve romance antes del reality, pero ella resta importancia a este hecho. “Facundo no es un personaje importante“, sentencia.

La Fiera tiene claro su objetivo: divertirse y jugar. No teme enfrentarse a Oriana o Facundo si es necesario. “Si no entienden eso, es problema de ellos”, afirma con determinación.

Los espectadores pueden sintonizar el programa de domingo a jueves después de “Teletrece central” por Canal 13 y sus plataformas digitales.