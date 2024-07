Comparte

Gabriel Alegría, periodista del matinal “Tu Día“, vivió instantes de angustia mientras cubría las bajas temperaturas en Macul.

La mañana comenzó con 0° grados en la Región Metropolitana. Alegría, cumpliendo con su labor, se inclinó para mostrar la escarcha en el pasto. Sin embargo, este simple gesto desencadenó una serie de eventos inesperados.

Nacho Gutiérrez, desde el estudio, advirtió sobre el peligro de perder el anillo. Segundos después, la advertencia se hizo realidad: Alegría descubrió que su anillo de compromiso había desaparecido.

La pesadilla que vivió el periodista de Canal 13

“Se me salió, se me salió. Y no es chiste“, exclamó el periodista visiblemente alterado. La situación generó una mezcla de preocupación y humor en el estudio, con los conductores bromeando sobre posibles “causales de divorcio“.

Mientras Alegría buscaba desesperadamente entre el pasto congelado, su esposo Daniel se comunicó con el programa.

“Yo no veo matinales, me acaban de avisar mi madre que Gabriel perdió su anillo“, comentó, añadiendo una capa de comicidad a la situación.

El inesperado y alegre giro que tuvo la situación

Afortunadamente, el drama tuvo un final feliz. Alegría encontró el anillo, desatando una celebración tanto en el lugar del despacho como en el estudio. “¡No hay divorcio!“, gritaron aliviados los conductores.

Daniel, el esposo de Alegría, cerró el incidente con humor: “Se salvó, porque él sabe que si se perdía el anillo me tenía que pagar un viaje”.

Aquí puedes revisar el inesperado momento: