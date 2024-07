Los fans de Shrek pueden finalmente celebrar. Después de 16 años de espera, DreamWorks Animation ha confirmado oficialmente la fecha de estreno de “Shrek 5”. La noticia ha generado una ola de emoción entre los seguidores de la franquicia.

“No muy lejos, muy lejos. Shrek 5 llega a los cines”, anunció DreamWorks en un video promocional, reavivando la magia de esta querida saga.

El anuncio no solo confirma el regreso de Shrek, sino también el de sus entrañables compañeros.

Cameron Diaz, Eddie Murphy y Mike Myers retomarán sus icónicos papeles como Fiona, Burro y Shrek, respectivamente, para deleite de los fans.

Eddie Murphy, en una reciente entrevista con Collider, compartió detalles emocionantes sobre el progreso de la película.

“Empezamos a trabajar en Shrek 5 hace unos meses. Grabé el primer acto y lo completaremos este año”, reveló el actor de 63 años.

Pero las sorpresas no terminan ahí. Murphy también dejó caer una bomba: “Shrek volverá, y Burro tendrá su propia película. Estamos haciendo ambas películas”. Esta noticia ha encendido la imaginación de los fans sobre las posibles aventuras del carismático Burro.

La franquicia de Shrek ha sido un fenómeno cultural desde su debut en 2001. La primera película cautivó al público con su historia de un ogro gruñón que encuentra el amor y la amistad en los lugares más inesperados.

La productora ha fijado el 1 de julio de 2026 como la fecha en que el ogro verde volverá con “Shrek 5” a la gran pantalla en Estados Unidos.

El éxito de la película original llevó a tres secuelas: “Shrek 2” (2004), “Shrek tercero” (2007), y “Shrek para siempre” (2010). Cada entrega expandió el mundo mágico de Muy Muy Lejano y profundizó en los personajes que los espectadores llegaron a amar.

La franquicia también dio origen a dos spin-offs centrados en el Gato con Botas: “El gato con botas” (2011) y “El gato con botas: el último deseo” (2022).

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu