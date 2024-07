Comparte

La reconocida animadora de Canal 13, Priscilla Vargas, protagonizó un inusual episodio durante la transmisión del jueves de “Tu día”.

La conductora se vio obligada a abandonar el programa de manera repentina debido a problemas de salud.

El incidente ocurrió pasadas las 09:30 horas, cuando Vargas desapareció del set sin previo aviso. Su compañero, Ignacio Gutiérrez, tomó la responsabilidad de explicar la situación a los televidentes.

¿Qué le pasó a Priscilla Vargas?

“Usted se preguntará por qué no está la Pri, pero resulta que, como a muchos chilenos, tiene ‘todo tomado’, como dirían”, comentó Gutiérrez, utilizando una expresión coloquial para describir el estado de salud de su colega.

El animador continuó detallando la condición de Vargas. “Le agarró un resfrío, está en el camarín, no sé si puede hablar, está abrigadita”, explicó, transmitiendo la preocupación del equipo por el bienestar de la conductora.

Michelle Adam, otra integrante del programa, compartió información adicional sobre el malestar de Vargas.

“Te voy a decir una cosa, en comerciales le pregunté (cómo estaba), porque en la mañana estaba tomando un té con limón, y resultó que el limón fue peor, como que le irritó más”, reveló.

Gutiérrez añadió que el equipo había intentado diversas soluciones sin éxito. “Le han dado toda la mañana cosas y cada minuto ha sido peor”, lamentó, evidenciando la rápida progresión del malestar de Vargas.

El doctor Ugarte, presente en el programa, ofreció una recomendación profesional. “Agua tibia va a ayudar, pero esto va a ayudar transitoriamente, en el fondo va a necesitar descansar un poco la voz, lamento decir eso”, aconsejó el médico.

A pesar de su condición, Vargas hizo un esfuerzo por comunicarse con la audiencia. “Yo no llegué con esta voz, pero se fue paulatinamente, se me empezó a cerrar la garganta, entonces, no podía hablar al nivel de ustedes, por suerte están aquí”, explicó con dificultad.

La situación puso de manifiesto la profesionalidad y compañerismo del equipo de “Tu día”. Gutiérrez, en particular, mostró su preocupación y cuidado hacia Vargas.

“Ya, ándate para la casa, te acuestas, te pones el guatero, porque mañana te queremos perfecta a las 8 de la mañana”, aconsejó Gutiérrez a su colega, priorizando su recuperación.

