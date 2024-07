Comparte

Esta noche, el reality de Canal 13, “Ganar o Servir”, estuvo marcado por confesiones inesperadas y estrategias reveladoras. Una silla especial hizo que los integrantes hablen sin tapujos sobre situaciones importantes.

Facundo y Oriana caminaron por los jardines de la casona. Como una broma, Oriana, de origen venezolano-español, dijo mirando a la cámara “un saludo para Pamela”.

Frente a esto, Facundo confesó que le daría un poco de miedo que “La Fiera” entrara al reality. Oriana, sorprendida, le preguntó: “¿Es un monstruo? ¿Come personas?”.

Facundo intentó calmarla, diciendo “No quiero que pelees… No era mi novia”. Explicó que, aunque pasó lindos momentos con Pamela, hace unos meses que se conocían y ella sabía que él iba a entrar al reality.

“Mira, yo siempre te voy a poner arriba a ti y si me necesitas voy a estar para lo que sea”, manifestó Facundo, mostrando su apoyo incondicional a Oriana.

Sin embargo, Oriana continuó sin entender por qué le tenía miedo a Pamela. Facundo respondió “Sería un poquito estresante esa situación”.

Añadió que se había encariñado con Oriana y le gustaba. “Es diferente, yo acá contigo me veo todos los días y conocer a una persona viéndola de vez en cuando durante dos o tres meses, no es lo mismo”.

Más adelante, en la cocina, Pangal le preguntó a González “si entra Pamela, ¿a cuál eliges?”. El argentino respondió, “No sé, a la Pamela le tengo cariño. A mí me gusta Pame y le tengo cariño, pero prefiero que no entre”.

Agregó que no pensó que Oriana le iba a gustar tanto. “Yo no pensé que Oriana me iba a gustar tanto y que me iba a dar esta locura”, confesó. Su amigo Austin, entre risas, comentó “esa situación me gustaría verla”.

Oriana, después de la conversación con Facundo, declaró a sus amigas: “No sé qué pensar, pero voy a seguir adelante y dar lo mejor de mí en cada prueba”. Este tipo de confesiones y estrategias mantienen a la audiencia al borde de sus asientos, esperando cada nuevo episodio.