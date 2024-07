Comparte

El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, reveló su lado más personal en una entrevista con Pamela Díaz para el programa “Sin editar” en YouTube. El edil compartió detalles sobre su vida amorosa y sus aspiraciones políticas.

Vodanovic admitió sentir “un poco de miedo” ante las preguntas de “La Fiera”. Sin embargo, esto no le impidió abrirse sobre temas personales, mostrando una faceta más relajada y coqueta del político.

El alcalde, quien aspira a un segundo periodo en las elecciones de octubre, sorprendió al revelar su soltería. “Sí, si no no se puede, de hecho me patearon como dos semanas antes de asumir”, confesó Vodanovic.

Tomás Vodanovic se sinceró sobre su presente amoroso

La ruptura, según explicó, se debió a las exigencias de la campaña electoral. “Es que la campaña era difícil, llegar acá a las 05:00 de la mañana, irse tarde… se hizo insostenible”, compartió el alcalde.

A pesar del dolor, Vodanovic mantiene una actitud positiva sobre su estado civil. “Ahora estoy soltero, yo creo que se pasa y se trabaja mejor soltero, mi corazón está sanito”, afirmó con un tono coqueto.

El edil también habló sobre su historial amoroso, asegurando su fidelidad en relaciones pasadas. “Yo nunca he sido infiel, he pololeado dos veces, las dos han sido largas y nunca he sido infiel”, declaró Vodanovic.

Sorprendentemente, el alcalde admitió su lado sensible en temas del corazón. “Lloré. Yo lloro por amor, sí he llorado”, confesó, añadiendo que “las penas más grandes de la vida las he tenido por amor”.

Vodanovic se describe como alguien que se enamora poco, pero intensamente. “Soy poco detallista, pero soy perro fiel, de apañar”, afirmó, dando una idea de cómo es en una relación.

Sobre el mismo tema, el jefe comunal de Maipú señaló que si bien tiene popularidad en su cargo, algo le falta en su vida, “una polola”.

“Una polola, alguien que me haga una pailita de huevos el fin de semana. Hoy día estoy muy tranquilo y agradecido de la vida que tengo. Soy muy feliz en general“, expresó Vodanovic.

