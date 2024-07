Comparte

Continúan las polémicas en “¿Ganar o servir?” y esta vez la protagonista es Faloon Larraguibel y Fran Maira.

Todo esto, porque las jugadoras tuvieron un tenso cruce en una actividad liderada por Sergio Lagos, donde debían contestar a preguntas incómodas mientras estaban conectadas a un detector de mentiras.

Fue ahí, cuando el animador le preguntó a Fran “¿Crees que Faloon no está a tu nivel?”, a lo que ella contestó con toda sinceridad.

“Creo que las dos somos mujeres, somos personas, nadie está mas arriba que la otra, y yo no compito con otra mujer. Estamos las dos al mismo nivel”, aseguró Fran.

Frente a ello, Faloon no se quedó callada y expuso su reflexión “aquí en el reality estamos todos en igualdad de condiciones, pero si hablamos de lo que hacemos afuera, de nuestra historia, de nuestra trayectoria, sí siento que yo estoy en un nivel más alto… en términos profesionales”.

En tanto, Fran no aguantó que la “ninguneara” y agregó “igual me da un poco de risa eso, porque yo a mis 23 años afuera, no sé cómo ella habrá estado a sus 23 años pero…”.

“Estaba en uno de los programas más exitosos de Chile”, respondió Faloon, recordado su paso por Yingo.