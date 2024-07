Comparte

En un nuevo capítulo de ForEva en Radio Agricultura participó como invitada Lisandra Silva y habló con Eva Gómez sobre diferentes temas.

Uno de ellos fue sobre la maternidad, puesto que la animadora eligió su apariencia y le preguntó cómo se podía mantener así, si estaba en plena crianza.

Esto, porque la modelo cubana tiene dos pequeños, Noah de 4 años y su hija Leiah de solo 2 años.

“Este es un momento especial, pero en realidad yo paso todo el día con gorro, por si no me lavo el pelo, lentes y me pinto los labios”, aseguró.

Tras ello, sostuvo que con ese look, los demás padres creen que ella se arregla, pero no es así.

“Voy a dejar a mis hijos al jardín en la mañana y todos dicen ‘wow la mamá tan cool’ pero es un disfraz”, dijo entre risas.

Finalmente, sostuvo que no se complica mucho con sus looks, puesto que ahora estaría dedicada en sus hijos.

“Cuando los niños son tan pequeños, absorben la energía vital de quienes están más cerca y la verdad, es que yo les doy todo”, cerró la exchica reality.