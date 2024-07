Comparte

En un inesperado giro de eventos, Faloon Larraguibel ha decidido romper el silencio sobre su pasada relación con el conocido comunicador Karol Lucero.

La ex “Yingo” compartió detalles impactantes durante su participación en el programa “Ganar o Servir”.

El tema surgió cuando Luis Mateucci, otro participante del reality, preguntó a Faloon sobre su vínculo pasado con Lucero. Sin titubear, la rubia decidió abrir su corazón y revelar aspectos hasta ahora desconocidos de su relación.

“Duramos como cinco años juntos, pero terminamos igual por infidelidades”, confesó Larraguibel. Esta declaración inicial dejó atónitos a sus compañeros y a la audiencia, quienes no esperaban una revelación tan directa.

Profundizando en los motivos de la ruptura, Faloon explicó: “A mí me llegaban muchos mensajes, fotos. Muchos ‘oye, estuve con él'”. Estas palabras evidencian el dolor y la desconfianza que marcaron el final de su relación.

A pesar de las evidencias, Larraguibel señaló que Lucero nunca admitió sus infidelidades. “Nunca él me dijo que me había engañado, sino que yo dije ‘ya, sabí que no, se acaba'”, relató la ex “Yingo”.

El inesperado relato de Faloon Larraguibel

Lo que siguió a la ruptura, según Faloon, fue aún más doloroso. “Él fue mala onda porque nosotros nos topamos en una fiesta y él ponía canciones y animaba, y decía ‘por la ex no se llora, uno la reemplaza'”, recordó.

Esta actitud de Lucero no solo afectó a Faloon emocionalmente, sino que también la expuso a situaciones incómodas en público.

“Estaba la otra y todo el mundo sabía que nosotros estábamos y era como ‘waa, mira está la Faloon acá’. Se burló mucho tiempo”, añadió.

Pero el relato de Larraguibel no terminó ahí. La modelo reveló que el comportamiento de Karol empeoró cuando ella comenzó una nueva relación con Jean Paul Pineda. “Después, cuando yo me puse a andar con el Paul, llamaba al Paul para molestarlo”, denunció.

Esta revelación arroja luz sobre un aspecto hasta ahora desconocido de la personalidad de Lucero. Faloon no dudó en expresar su frustración: “Me quería hacer la vida imposible”, afirmó con convicción.