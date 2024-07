Comparte

El periodista José Antonio Neme ha desatado una controversia en el mundo del espectáculo chileno con sus recientes declaraciones sobre el actor Claudio Reyes, quien falleció el pasado fin de semana.

Durante la transmisión del programa “Mucho Gusto” de Mega, Neme aprovechó la oportunidad para abordar el deceso del actor.

El comunicador, conocido por su estilo directo, no dudó en expresar sus sentimientos respecto al fallecido comediante, los cuales distaban de ser positivos.

“Tenía opiniones bien odiosas”, comenzó Neme, estableciendo desde el principio el tono crítico de sus comentarios.

Profundizando en sus razones, Neme expresó: “De mí se burló públicamente sin que yo ni siquiera lo conociera, y a mí esas cosas no se me olvidan“, aludiendo a un antiguo conflicto entre ambos.

“Yo no lo perdono” José Antonio Neme

El periodista, consciente de la controversia que sus palabras podrían generar, intentó contextualizar su postura. “Yo sé que tenemos una cultura en Chile de que todo muerto es bueno. Yo respeto la muerte, pero… perdón lo franco”, explicó.

Neme hizo una distinción clara entre las diferencias de opinión y los ataques personales. “Una cosa es que uno tenga opiniones políticas distintas, pero otra es burlarse, hacer caricatura”, argumentó, dejando entrever que las acciones de Reyes habían cruzado una línea para él.

El rostro de Mega reveló que el origen de su malestar se remontaba a finales de 2022. En ese momento, Reyes habría hecho comentarios públicos cuestionando la permanencia de Neme en el canal.

“No lo conocí jamás, nunca me lo crucé, y de repente aparece pidiendo por qué Mega no me despide, que como Mega me tiene en este programa”, relató Neme, evidenciando su indignación por lo que consideraba un ataque injustificado.

La contundencia de sus palabras quedó plasmada en su sentencia final: “Eso yo no se lo perdono”, cerró el comunicador.