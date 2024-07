Comparte

La actual participante de “Gran Hermano”, Michelle Carvalho, ha causado revuelo en las redes sociales. Esto, luego de que durante su aparición en el programa “Sin Editar” con Pamela Díaz, la brasileña reveló detalles íntimos de su pasada relación con el futbolista Alexis Sánchez.

Carvalho, sin tapujos, compartió información sobre su romance con el seleccionado nacional.

“Entre idas y venidas, yo creo que estuvimos juntos como 4 años”, afirmó la modelo, dejando a todos boquiabiertos con esta inesperada confesión.

La joven explicó que era muy joven cuando salía con el “Niño Maravilla”. Sin embargo, aclaró que la relación no prosperó debido a una peculiar petición del futbolista.

“Nunca me aburrió, siempre me entretuvo bastante, pero me dijo que si quería estar con él, yo no podría estar en televisión ni vivir en Chile”, reveló Carvalho.

Esta condición impuesta por Sánchez fue el punto de quiebre para la brasileña. “A mí me encantaba trabajar, tener mi plata… Yo no nací para ser mantenida por nadie”, expresó con firmeza la ex de Joche Bibbó, dejando claro su deseo de independencia.

El ultimátum llegó en un momento crucial para Carvalho. “Justo me invitaron para un reality, y le dije: ‘Chao'”, compartió la modelo, evidenciando su decisión de priorizar su carrera sobre la relación con el futbolista.

A pesar de la ruptura, la pareja compartió momentos significativos. Carvalho reveló un intercambio de regalos peludos entre ellos. “Yo le regalé uno de los perros. Él también me dio uno, pero me lo robaron en Miami”, comentó, añadiendo un toque de nostalgia a la historia.

Aquí puedes revisar la entrevista: