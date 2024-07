Comparte

Como es sabido, ya se terminaron las grabaciones de “¿Ganar o servir?” y los jugadores ya volvieron a sus vidas.

Bajo ese contexto, muchos de ellos han estado activos en sus redes sociales y una de ellas es Faloon Larraguibel.

De hecho, recientemente subió una caja de preguntas en su Instagram para responder a las dudas de sus fanáticos.

Fue ahí, cuando le preguntaron si tenía aún relación con sus excompañeros de encierro, a lo que contestó “pasas tanto tiempo con ellos que al final, cuando uno termina el programa en verdad no quieres verlos nunca más, por más buena que les hayas tenido”.

Asimismo, otro usuario le consultó lo siguiente: “¿Te picaban las manos por ponerle un wate a Mariela, sí o no?”.

Frente a ello, la exchica Yingo fue muy sincera “yo creo que a todos, porque habían varios personajes que sacaban de quicio, no sé si yo era uno de esos. En verdad me dieron muchas ganas a veces de darle un wate a alguien, pero ahí mantuve la paciencia”.

En la misma línea, criticó la edición del programa, ya que aseguró que hubo muchos insultos y discusiones que no se mostraron en su totalidad.

“Había situaciones en las que te daban ganas de cachetear algunas, porque habían unos insultos bastante fuertes que después cortaban y no mostraron”, contó Faloon.

“A mí se me dijo muchas cosas, palabras muy feas, algunas se metieron con mis hijos, me dijeron mala madre, hija de pu…, y esas cosas no se mostraron, pero ahí era cuando me daban ganas de pegarles”, cerró.