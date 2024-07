Comparte

La ex “MasterChef Celebrity”, Camila Recabarren, abrió su corazón en una conversación con Gala y Julia, compartiendo detalles íntimos de su vida sentimental. La charla tuvo lugar en el patio de la casona de “Ganar o Servir“, el popular reality show de Canal 13.

La modelo relató cómo se enamoró de su ex pareja, Alberto Púrpura, conocido como “Tatón”. “El viejo me iba a dejar de Coquimbo a La Serena todos los fines de semana, así que ahí me conquistó. Yo tenía 18 y él 55 años”, contó Camila, destacando cómo la atención y los detalles de Tatón lograron ganar su corazón a pesar de la notable diferencia de edad.

Preferencias Amorosas y Experiencias Diversas

La conversación se tornó más profunda cuando Caldirola le preguntó a Camila sobre sus preferencias amorosas. “Desde el Juaco (Méndez), en 2016, que fue mi última pareja hombre, después solo chicas. Y ahora me volví a abrir, pero estaba como bloqueada con los hombres, no quería nada con los hombres”, confesó Camila. Esta declaración dejó en claro que su orientación sexual ha sido fluida y que ha tenido diversas experiencias en su vida amorosa.

Camila también mencionó una relación con una mujer mayor: “Después estuve con una mujer mayor, ella tenía 43 años y era muy hétero”. Estas revelaciones muestran la apertura y la honestidad con la que Camila aborda su vida personal.

Nuevas Oportunidades en el Amor

Antes de ingresar al reality, admitió haber tenido algunas experiencias románticas, aunque no especificó con quién. “Antes de entrar (al reality) tuve unas cositas…”, dijo, sugiriendo que su vida amorosa sigue evolucionando y que está abierta a nuevas oportunidades.