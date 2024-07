Comparte

Seis años después del trágico accidente que marcó sus vidas, Julia Fernandes, modelo brasileña y actual participante del reality “¿Ganar o Servir?”, ha decidido compartir su versión de los hechos.

En una reveladora entrevista para el podcast ‘Openmic’ con Lisandra Silva, Fernandes descorrió el velo sobre los eventos que precedieron al choque automovilístico con su entonces pareja, Ignacio Lastra.

La noche del accidente comenzó en una discoteca, donde la tensión entre la pareja escaló rápidamente.

Fernandes reveló que Lastra inició una pelea cuando ella mencionó su participación en un evento futuro. “Me trató de puta”, confesó la modelo, describiendo la reacción airada de Lastra.

Intentando escapar de la situación, Fernandes salió del local y solicitó un Uber. Sin embargo, Lastra apareció en su auto deportivo, chocando contra otros dos vehículos. Sorprendentemente, la brasileña decidió subir al auto de Lastra, creyendo que su presencia lo haría conducir con más cuidado.

La desconocida versión de Julia Fernandes

“Yo entro al auto y le digo ‘ahora vamos a tu casa. Yo voy a agarrar el restante de las cosas que tengo en tu departamento, que era como una bolsa chica. Y de ahí nunca más nos vamos a ver ni hablarnos, y eso va a ser lo mejor para nosotros‘”, relató Fernandes, recordando sus palabras fatídicas.

La situación tomó un giro peligroso cuando Lastra, en lugar de escuchar, comenzó a acelerar descontroladamente.

Fernandes describió el terror que sintió: “Empezó a acelerar, empezó a acelerar, empezó a acelerar. Yo decía ‘Nacho, para de acelerar, porque tú sabes que no va a pasar nada, tú no me asustas más'”.

A medida que Lastra ignoraba semáforos en rojo y aumentaba la velocidad, el miedo de Fernandes se intensificaba. “Cuando pasa la tercera roja, y estábamos a más de 200 por hora, yo vi que la cosa era seria. Fue cuando yo empecé a implorar por mi vida. Yo nunca tuve tanto miedo como tuve en ese momento”, confesó la modelo.

El desenlace fue inevitable. En un cruce, Lastra intentó esquivar un auto, pero la alta velocidad provocó que el vehículo se levantara y se incendiara. En un último acto de lucidez, Lastra le quitó el cinturón a Fernandes y le pidió que saliera.

“Me quedé en blanco con el fuego… me desperté con un codazo de él, que me dice sale del auto Julia, mientras el fuego lo consumía”, recordó Fernandes, reviviendo los momentos de pánico.

“No quiero tener sangre en mis manos” Julia Fernandes

La decisión de guardar silencio durante seis años no fue fácil para Fernandes. “Yo nunca quise hablar lo que había pasado antes, justamente porque yo vi cómo quedó, yo estuve todos los días en el hospital”, explicó.

Los profesionales médicos le advirtieron sobre las posibles consecuencias de exponer la verdad: “Si Nacho llega a tener odio del público, lo más probable que puede pasar es el suicidio. Yo no quiero tener sangre en mis manos”.

El peso del silencio y los juicios injustos han sido una carga constante para Fernandes. “Yo esperé seis años, sabiendo que esa historia también es mía. Yo tuve que aguantar durante seis años… Todas las personas me juzgaron y me culparon por algo que yo no hice”, expresó entre lágrimas.

La modelo brasileña enfrenta aún hoy las consecuencias de aquella noche fatídica. “Hasta hoy yo vivo con eso, las personas me culpan. Dicen: ‘¿Cómo puedes sobrevivir? Quemaste a una persona’. ¿Cómo yo quemé a una persona?”, se preguntó, evidenciando el dolor que aún persiste.

Aquí puedes revisar la entrevista completa: