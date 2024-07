Comparte

El caso del accidente automovilístico que involucró a Ignacio Lastra y Julia Fernandes ha vuelto a captar la atención pública.

Recientemente, Julia Fernandes, quien participa en el reality ‘Ganar o Servir’ de Canal 13, realizó fuertes declaraciones sobre el incidente ocurrido hace siete años.

En una conversación con Lisandra Silva en el podcast “OpenMic”, Fernandes reveló detalles impactantes.

Según ella, Lastra tuvo la “intencionalidad” de “atentar contra su vida”. Sin embargo, después del choque, Lastra cambió su actitud y la salvó de las llamas.

Fernandes explicó: “Yo vi un hombre que, después que tomó una decisión de este choque, vi un hombre que estaba dispuesto a salvarme…me costó mucho entender que él fue el causante”. Esta declaración ha generado controversia y reavivado el interés en el caso.

De acuerdo con la brasileña, fueron “los celos, la rabia y el alcohol” los factores que nublaron el juicio de Lastra.

Fernandes afirma que él condujo a más de 200 kilómetros por hora en Providencia, ignorando tres semáforos en rojo.

Un detalle revelador surgió de las cámaras de seguridad. Fernandes sostiene que el auto de Lastra se volcó al chocar en la punta de otro vehículo. Ella interpreta esto como una acción deliberada para que el impacto se produjera en su lado del auto.

La respuesta de Ignacio Lastra a las palabras de Julia Fernandes

Frente a estas acusaciones, Ignacio Lastra no se quedó callado. A través de sus historias de Instagram, decidió responder y dar su versión de los hechos. Su defensa fue contundente y directa.

“Les quiero comentar. Llevo siete años, siete años recibiendo ataques, siete años de que se agrega una cosa, de que soy el más malo”, comenzó Lastra.

Luego, enfatizó su postura: “Yo siempre reconocí que me equivoqué; siempre reconocí que fui el causante del accidente; siempre reconocí que me equivoqué; siempre reconocí que la cagué”.

Lastra se mostró firme en su posición, rechazando cualquier intento de victimización. “Nunca he sido un hueón que se ande victimizando en la vida, nunca jamás. Nunca he buscado el victimismo. Así que me cargan las personas que andan así“, añadió.

El modelo también recordó que ya enfrentó las consecuencias legales de sus acciones. “Recordarles que fui juzgado, que estuve en tribunales, de que me condenaron. Han pasado 7 años“, señaló Lastra, buscando poner en perspectiva el tiempo transcurrido desde el incidente.

Finalmente, Lastra cerró su defensa con una reflexión: “realmente no saben que tiran caca por tirar y todos se ven como perfectos y nadie es perfecto en la vida”. Con estas palabras, invitó a la reflexión sobre los juicios apresurados y la perfección aparente.